Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi que atende 12 estudantes especiais

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passou a integrar a proposta pedagógica regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos e altas habilidades. Nós vamos conhecer agora o trabalho que a Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi oferece com seus alunos, a reportagem foi feita pelos integrantes do Projeto Minha Escola na TV, que é uma iniciativa da TV Andradas como apoio do Instituto Alcoa.