Alunos do Colégio Junqueira vão participar das Olimpíadas Internacionais de Astronomia

Alunos do Colégio Junqueira vão participar das Olimpíadas Internacionais de Astronomia

Uma excelente conquista . Sete alunos do Colégio Junqueira foram selecionados para participar da Primeira fase da seletiva das Olimpíadas internacionais de astronomia . O anúncio oficial para os estudantes e os seus pais foi feita em uma reunião com a direção e equipe pedagógica do colégio.