Caldas recebe o Projeto “Chega mais, Comunidade!”

A cidade de Caldas recebeu, no último sábado, 13, a 3ª edição do Projeto “Chega mais, Comunidade!” na região, uma iniciativa da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) que compõe as ações do Programa de Educação Ambiental (PEA) da Empresa. Promovido no Poliesportivo Municipal Sebastião Sérgio Bellini, o evento trouxe diversos stands com informações sobre os processos da Mineração Sustentável de bauxita na região. O público infantil ainda desfrutou de atividades recreativas e apresentação da peça de teatro “O manda-chuva”, do Grupo Penduricalhos.

Realizado de forma gratuita, o evento contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação de Caldas. O objetivo da ação é promover o conhecimento ambiental e sensibilizar a população para a importância de se adotar atitudes sustentáveis, analisando contextos das operações minerárias e da política de gestão ambiental da CBA. O intuito é transformar pessoas da própria comunidade local em agentes de processo para a mudança de hábitos e de posicionamentos em prol da preservação ambiental na cidade e na região.

Ao visitar os diversos stands no local, o público pôde conhecer, de forma lúdica, mais sobre as operações da CBA, desde a pesquisa geológica e mineral até a extração da bauxita e a reabilitação de áreas mineradas. Os painéis trouxeram ainda informações sobre a operação de lavra, transporte do minério, saúde, segurança, gestão de resíduos, projetos socioambientais, diversidade, equidade e inclusão, entre outros.

“Com muita alegria participei deste evento e venho elogiar a CBA pela organização, acolhimento do público, conscientização e pela preocupação com o meio ambiente. Foi uma ação muito bem organizada”, diz Vera Lúcia Fernandes Monteiro, diretora da Escola Municipal João Ferreira Elias Amarante, distrito de Laranjeira de Caldas, em Caldas.

O gerente da Unidade de Mineração da CBA em Poços de Caldas, Alexis Dias de Souza, enalteceu o contato com as comunidades locais para a promoção da conscientização ambiental. “É um tema fundamental e que precisa ser trabalhado desde cedo, estimulando nas crianças, jovens e seus familiares a consciência ambiental e o cuidado com a natureza. Por isso, essa iniciativa é um destaque nas ações que compõem o nosso Programa de Educação Ambiental, que leva consigo a missão de promover a preservação do meio ambiente além do setor mineral. Isso só é possível com a união e o fortalecimento do nosso contato com as comunidades do entorno das operações da Companhia”, pontua.

Sobre o Programa de Educação Ambiental – PEA

Desenvolvido há mais de 20 anos pela CBA, o PEA é uma iniciativa que tem o objetivo de disseminar a viabilidade ambiental da atividade minerária, por meio do conhecimento sobre o meio ambiente, além de ajudar na sua conservação, utilização sustentável e na busca de valores que conduzam a uma convivência harmoniosa com o ambiente e demais espécies que habitam o planeta.

Desde o início de sua atuação, a iniciativa já contou com a participação de mais de 145 mil pessoas em Minas Gerais, onde a Companhia possui, há mais de 80 anos, suas minerações de bauxita em operação.

Sobre a CBA

Desde 1955, a CBA – Companhia Brasileira de Alumínio atua de forma integrada, da mineração ao produto final, incluindo a etapa de reciclagem. Com capacidade de gerar 100% da energia consumida por meio de fontes renováveis, a CBA fornece soluções sustentáveis para os mercados de embalagens, transportes, automotivo, construção civil, energia e bens de consumo, além de ser líder em reciclagem de sucata industrial de alumínio.

Com a abertura de capital em 2021 (CBAV3), foi a primeira Companhia no segmento a ter ações negociadas na B3 e faz parte da carteira do ISE B3 – Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 – desde o seu primeiro ano de elegibilidade. Com receita líquida de R$7,3 bilhões em 2023 e R$307 milhões de EBITDA ajustado no período, a CBA tem o compromisso de garantir a oferta de alumínio de baixo carbono em parceria com os stakeholders, desenvolvendo as comunidades em que está inserida e promovendo a conservação da biodiversidade.