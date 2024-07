Andradas está em alerta de Perigo para baixa umidade do Ar

A segunda-feira começa com aviso de baixa umidade com o grau de severidade: perigo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão vai até as 17 horas. Segundo o comunicado a umidade relativa do ar variando entre 20% e 12%.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a umidade ideal para a saúde dos seres humanos deve estar entre 50 e 60%

A baixa umidade do ar provoca desconforto quase imediato, com ressecamento das mucosas e risco de infecções.

Recomendações :