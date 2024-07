Tentativa de homicídio é registrada em um sitio no bairro da Rochela

No final da tarde de domingo(21) a Polícia Militar foi acionada para ocorrência de um possível homicídio em sitio no bairro da Rochela, zona rural de Andradas.

No local, os policiais encontraram o autor de 37 anos e a vítima de 48 anos, que estava com sangramentos devido a um corte grande na cabeça, sendo socorrida no hospital. Segue sob cuidados médicos em estado grave.

De acordo com o boletim, quando esteve na propriedade, o autor disse que foi agredido pela vítima com um cabo de machado. Na tentativa de se defender tomou o objeto e lhe deu um golpe na cabeça. Relatou ainda que recebeia ameaças relacionadas a arma de fogo. Devido a essa informação, as viaturas deslocaram ao local indicado e ecnontraram as armas.