Alunos da Escola Professor Edmundo Vieira participam da Festa Julina

Os meses de junho e julho são marcados pelas tradicionais festas caipiras, a Escola Professor Edmundo Vieira fez questão de realizar mais uma edição do evento que contou com diversas brincadeiras e reuniu diversão e música. Os integrantes do Projeto Minha Escola na TV que é uma iniciativa da TV Andradas com o apoio do Instituto Alcoa registraram alguns momentos.