“Minha Escola na TV”- 65 estudantes estão aptos a produzir suas próprias reportagens

Na quarta-feira, dia 31 de julho, foi realizada a cerimônia de encerramento do projeto “Minha Escola na TV”. O evento foi realizado no salão de festas Villa Fest com a presença de estudantes, profissionais da educação, grupo da ANTV e convidados. Aconteceram homenagens aos envolvidos e entrega de lembranças para todos os alunos participantes.

Desde setembro de 2022 a proposta é desenvolvida através de parceria da Fundação Educativa Andradense com o Instituto Alcoa, que financiou a compra dos equipamentos utilizados nas aulas. Sessenta e cinco alunos da rede estadual estão aptos para criar, gravar e editar suas próprias reportagens nas Escolas Professor Edmundo Vieira, Coronel João Mosconi e Daniel Ribeiro Moggi. O objetivo é mostrar através da TV Andradas as boas iniciativas que acontecem dentro das instituições de ensino. Todas as matérias produzidas pelos estudantes também estão disponíveis no Youtube e redes sociais da emissora.

O aprendizado consistiu em aulas teóricas e práticas de redação, filmagem e edição coordenadas pelos profissionais da comunicação Ana Maria Ferraz Campese e Luciano Lopes, com apoio da equipe de jornalismo, coordenadora de projetos Sandra Barbon e supervisão de Luiz Barbon.

Durante o encerramento do projeto “Minha Escola na TV” os alunos da segunda turma da Escola Cel. João Mosconi também receberam os certificados de conclusão e um presente como reconhecimento da dedicação ao aprendizado. A cerimônia teve o apoio das empresas Villa Fest, Dirvan Biscoitos, Lindy Flores, Regina’s Salgados, Supermercado Uniforte e Du Paparazzi.

A reportagem completa sobre esse evento será apresentada na próxima semana no Telejornal Integração. Acompanhe pelo canal 36.1, pela Web TV através do site www.tvandradas.com.br e Telemídia TV.

Fotos: David de Paula

Alunos da Escola Daniel Ribeiro Moggi

Alunos da Escola Cel. João Mosconi

Alunos da Escola Edmundo Vieira

Equipe ANTV

Equipe da ANTV com os representantes do Instituto Alcoa