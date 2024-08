Orlandinho Cowboy lança música e clipe. O sonho dele é se apresentar no Caldeirão do Marcos Mion

Orlandinho Cowboy lança música e clipe. O sonho dele é se apresentar no Caldeirão do Marcos Mion

Uma música e um clipe lançados recentemente vêm chamando a atenção. São do Orlando José Bressanin, conhecido como “Orlandinho Cowboy”. O sonho dele é ter oportunidade de apresentar no programa Caldeirão do Marcos Mion na Rede Globo.