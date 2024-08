Projetos sociais são beneficiados com recursos obtidos pelo recolhimento de multas

Poder Judiciário seleciona projetos que serão beneficiados com recursos obtidos pelo recolhimento de multas. São as chamadas penas pecuniárias, medida alternativa a prisão que pune crimes de menor potencial ofensivo com o pagamento em dinheiro.