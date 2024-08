Comitivas participam da “Queima do Alho” beneficente ao Asilo

A Queima do Alho beneficente ao Asilo São Vicente de Paulo reuniu 11 comitivas que prepararam com muito carinho pratos diferenciados. O público se divertiu com música ao vivo e outras atrações.