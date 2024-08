Estudantes retornam as aulas no inicio do segundo semestre

Estudantes retornam as aulas no inicio do segundo semestre

Essa semana foi de volta as aulas na rede estadual de ensino. Os integrantes do projeto “Minha Escola na TV” registraram todos os momentos deste retorno na Escola Cel. João Mosconi. Está é uma iniciativa da ANTV com apoio do Instituto Alcoa.