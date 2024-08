Seis em cada dez municípios brasileiros têm a maioria do eleitorado feminina

Dados das eleições municipais de 2024 divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral revelam que as mulheres representam a maioria do eleitorado brasileiro , 52,47% do total. Em Andradas elas também lideram