Azeite de Andradas ganha prêmio em Israel e na Itália

Minas Gerais vem se destacando no cultivo de oliveiras e na produção de azeite extravirgem de qualidade. Concentrada no Sul de Minas, na região do entorno da Serra da Mantiqueira, a atividade se firma como fonte geradora de novos negócios e conquista o interesse do mercado gastronômico. Os Azeites produzidos em Andradas vem ganhando destaques e prêmios, mostrando a qualidade do que é produzido por aqui.