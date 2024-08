Governo de Minas assinou protocolo de intenções de estruturação e criação da Rota dos Vinhos

O Governo de Minas assinou, nesta segunda-feira (19/8), protocolo de intenções com importantes parceiros que vão atuar na estruturação e criação da Rota dos Vinhos. A iniciativa visa impulsionar a expansão do setor de vinicultura, que contempla a produção de vinhos, e a vitivinicultura, para o produtor que também produz uvas in natura além da bebida.