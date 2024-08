Uma opção de de hospedagem no Caminho da Fé é a Pousada Apear

Uma opção de de hospedagem no Caminho da Fé é a Pousada Apear

Andradas é uma cidade que acolhe com muito carinho os peregrinos do Caminho da Fé. Quem quer ter uma boa noite de sono antes de chegar no município pode optar pela hospedagem na Pousada Apear, que recentemente passou por reformas e também oferece espaço para quem quer curtir a natureza.