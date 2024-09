Indústria Kohler realiza Olimpíadas Kohler Brasil competição contou com 5 modalidades

Em 13 de agosto a Indústria Kohler deu início a segunda edição do seu evento esportivo que, em 2024 recebeu o nome de Olímpíadas Kohler Brasil . Foram vários dias de competição com diversas modalidades , o encerramento aconteceu na última semana, no SESI Andradas.