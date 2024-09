Eleições 2024 – não deixe o download do e-Título para a última hora

stamos a 40 dias das Eleições 2024. Para votar, é preciso apenas um documento com foto. Se você já cadastrou a biometria na Justiça Eleitoral e o e-Título está devidamente atualizado, ele é suficiente para você se identificar no pleito. O aplicativo móvel da Justiça Eleitoral funciona como uma versão digital do título de eleitor, além de garantir que seus dados estejam sempre disponíveis e seguros. Se você ainda não tem o app, faça logo o download nas lojas virtuais Google Play e Apple Store.

A Justiça Eleitoral recomenda que as eleitoras e os eleitores baixem o aplicativo antecipadamente para evitar eventuais “filas virtuais” nos dias que antecedem o pleito e que podem comprometer a qualidade da conexão em virtude da grande quantidade de acessos simultâneos.

O aplicativo

Lançado em 2018, o aplicativo conta atualmente com 45.353.482 usuárias e usuários ativos e um total de 90.223.242 downloads.

A plataforma também está cada vez mais acessível: com tons de azul, a visibilidade fica mais apropriada para pessoas com deficiência visual, com baixa visibilidade ou daltônicas.

Como acessar

Assim que baixar o aplicativo no seu telefone ou tablet, basta preencher os dados solicitados – nome, data de nascimento, CPF e, se constar, nomes dos pais.

Atenção: as informações precisam ser exatamente iguais às que estão no cadastro eleitoral. Se alguma informação for preenchida diferente daquela lançada no cadastro, o sistema não validará e não liberará o e-Título.

Também é possível preencher os dados de maneira automática, por meio da leitura do QR Code do título de eleitor em papel comum.

Outras funções

Além de ser usado para se identificar no dia do pleito, o app oferece uma série de serviços e informações. Por meio dele, é possível gerar certidões de quitação eleitoral e de crimes eleitorais, emitir e pagar multas, consultar o local de votação, justificar ausência às urnas e se inscrever como mesário voluntário, entre outros. Tudo sem a necessidade de deslocamento a um cartório eleitoral.

Título físico

Vale lembrar que não é possível votar apenas com o título eleitoral em versão física, pois esse documento não tem foto. Logo, para quem não tem o e-Título no celular ou ainda não cadastrou a biometria, é necessário apresentar um documento pessoal com fotografia, como carteira de identidade (RG), carteira de motorista (CNH), certificado de reservista, carteira de trabalho, passaporte ou carteira de categoria profissional reconhecida por lei.

Cadastro eleitoral fechado

No dia 9 de maio – 150 dias antes da eleição –, o cadastro eleitoral foi fechado. Esse foi o prazo para que eleitoras e eleitores tirassem o título de eleitor, solicitassem transferência, cadastrassem a biometria e regularizassem pendências junto à Justiça Eleitoral. No momento, esses serviços não podem ser solicitados. Eles voltarão a estar disponíveis no dia 5 de novembro, quando o cadastro eleitoral for reaberto.

Informações : TRE – MG