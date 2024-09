Jovens com síndrome de Down buscam espaço no mercado de trabalho

A Síndrome de Down atinge 1 em cada 700 pessoas no Brasil. E além de todos os desafios que esse público enfrenta com relação a quebra de preconceito, mais uma questão envolve o mercado de trabalho. Inserir os jovens nas empresas ainda é um desafio no Brasil.