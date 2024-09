Policia Militar apreende 6 motos em Andradas neste domingo durante operação

Neste domingo, a Polícia Militar realizou uma Operação de fiscalização de Trânsito de combate aos “ rolezinhos” visando coibir a pratica de manobras perigosas na via e a poluição sonora causada por motos sem descarga ou com a mesma adulterada, que causam um enorme transtorno a população de Andradas.

De acordo com a Policia Militar, os condutores adulteram os sistemas de escapamento das motocicletas, retiram itens de segurança e de uso obrigatório, além de colocarem suas vidas e dos demais usuários da via em risco eminente.

A Policia Militar esclarece que “o condutor que for flagrado com o veículo em situação irregular e participando de corrida, disputa ou manobras que coloquem em risco a incolumidade pública e privada, estará cometendo crime e ainda como medida administrativa estará cometendo infração gravíssima, terá seu veículo apreendido, aplicada multa no valor de R$ 2.934,70 e suspenso o direito de dirigir”.