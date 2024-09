Candidato a vereador morre após acidente de trabalho

Faleceu na noite desta segunda-feira (09) o eletricista Leôncio de Assis, aos 64 anos. Morador do Distrito da Gramínea, zona rural de Andradas, estava internado na UTI da Santa Casa de Poços de Caldas após sofrer acidente de trabalho. De acordo com amigos caiu do telhado em um sítio na zona rural de S.A do Jardim (SP) no dia 03 de Setembro e sofreu traumatismo craniano, lesões sérias no rosto, na coluna cervical e na clavícula.

Leôncio era filiado ao Partido Progressistas (PP) e concorria ao cargo de vereador pela chapa “Juntos pela Mudança”. Era bastante amado pela comunidade local por seu trabalho junto aos menos favorecidos.

Segundo a Funerária Bom Pastor o velório inicia assim que acontecer a liberação do corpo pelo IML. O sepultamento está programado para às 16h30 no Cemitério Parque Bom Jesus.

Com informações de Sandro de Pontes