Corpo de Bombeiros atendem ocorrência em incêndio em uma residência em Andradas

O Corpo de Bombeiros de Andradas foi acionado por volta das 11 horas e 25 minutos desta quinta-feira, 12/09, para um incêndio em uma residência.

Ao chegar ao local, os profissionais verificaram tratar de uma explosão no registro do botijão de gás da residência. A moradora teve ferimento no rosto e foi encaminhada a Santa Casa de Andradas, em veículo particular.

O botijão de gás foi levado para uma área aberta , um lote vago, onde o Corpo de Bombeiros aguarda que o mesmo termine de vazar todo o gás.

Fotos : Corpo de Bombeiros