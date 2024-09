Policia Civil de Santo Antônio do Jardim localiza crânio furtado do cemitério municipal da cidade.

A policia Civil de Santo Antônio do Jardim, foi informada na última terça-feira,10/09, que um túmulo do cemitério municipal havia sido arrombado e poderia ter ocorrido a subtração de um crânio.

Os profissionais deram início as investigações, realizando as diligências onde foi localizado o crânio na residência de uma mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher confirmou autoria do delito, alegando que, na segunda-feira, 9/09, pulou o muro do cemitério de Santo Antônio do Jardim/SP para obter um crânio, que usaria para um trabalho religioso.

Ainda segundo a Policia Civil, a mulher afirmou ter escolhido uma sepultura aleatoriamente, quebrado o tijolo e o cimento, e retirado o crânio.

Foi apurado que o companheiro da mulher, publicou um vídeo com um crânio e uma vela, possivelmente relacionado a um ritual religioso. Os policiais não encontraram o homem no momento da apreensão do crânio.

O crânio foi apreendido e devolvido ao responsável pelo Cemitério Municipal de Santo Antônio do Jardim/SP para reenterro.

De acordo com a polícia a mulher deverá responder por” violação de sepultura “– artigo 210 código penal e “destruição, subtração ou ocultação de cadáver “– artigo 211 do código penal.

A responsabilidade do rapaz na ocorrência será investigada pelas autoridades.

Informações : Polícia Civil – Santo Antônio do Jardim – SP.

Fotos : Google Maps