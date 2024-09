Um curso bíblico gratuito que muda vidas

Campanha mundial em setembro divulga programa de educação bíblica que oferece soluções e conselhos práticos para os problemas do dia a dia.

Ivy Sena muitas vezes se perguntava onde poderia encontrar conselhos práticos para os desafios do dia a dia. As respostas vieram de uma fonte improvável.

A moradora de Fortaleza, CE, encontrou o conforto que precisava na Bíblia Sagrada, por meio de um curso bíblico gratuito oferecido pelas Testemunhas de Jeová. Agora, Ivy estará entre os mais de 8 milhões de voluntários em todo o mundo que participarão de uma campanha, neste mês de setembro, para compartilhar com outras pessoas a mesma ajuda que ela recebeu.

“Quando perdi meu marido, senti magoada com Deus por ele ter permitido aquilo, visto que eu tinha orado muito pedindo a recuperação dele. Mas o estudo da Bíblia me ajudou a entender que Deus, embora não impeça o nosso sofrimento, nos dá mecanismos para enfrentar situações desafiadoras”, disse Ivy. “Gostaria de poder ajudar outras pessoas que também perderam alguém que amam”.

Todos os anos, as Testemunhas de Jeová organizam campanhas especiais visando mostrar para as pessoas como a Bíblia pode ajudá-las a lidar com suas principais preocupações. “Recebemos muitas experiências positivas da campanha especial que fizemos em setembro de 2022, a qual se concentrou em oferecer cursos da Bíblia”, disse Fábio Lopes, porta-voz local da organização sem fins lucrativos. “Queremos aproveitar esse resultado positivo e manter a porta aberta para que a comunidade continue a encontrar as respostas para suas dúvidas na Bíblia”.

Durante essa campanha, uma revista intitulada Seja Feliz Para Sempre! será oferecida gratuitamente. Ela contém três lições curtas e interativas que falam sobre os seguintes assuntos:

• Como a Bíblia pode ajudar você?

• A Bíblia nos dá esperança

• Será que você pode acreditar na Bíblia?

“Fazer esse curso bíblico não obriga a pessoa a se tornar Testemunha de Jeová”, diz Fábio Lopes. “Temos prazer em simplesmente apresentar o que a Bíblia ensina para que as pessoas possam se beneficiar desta rica fonte de sabedoria e orientação”.

O curso também oferece uma opção de aprendizado estendida. Essa opção aprofunda como aplicar os conselhos da Bíblia, com base na experiência de outras pessoas, ajudando a tomar boas decisões, construir amizades duradouras e cultivar uma vida familiar feliz.

Qualquer pessoa interessada pode agendar uma visita presencial ou virtual de uma Testemunha de Jeová no local e horário que for mais conveniente. Em 2023, as Testemunhas de Jeová conduziram, em média, mais de 7 milhões de cursos bíblicos por mês, em cerca de 240 países e territórios.

Ivy se sente grata por fazer parte desses sete milhões. “O estudo me ajudou a vencer o luto e dar um novo sentido à minha vida”, disse ela. “Eu acredito que todos que experimentarem o estudo vão descobrir que Deus anseia pelo fim de toda a dor”.

Para mais informações, visite: Como é o curso da Bíblia das Testemunhas de Jeová?

Fotos: “Cortesia das Testemunhas de Jeová”