Dia do Professor de Educação Física foi comemorado neste mês

Você sabia que em primeiro de setembro foi comemorado o dia do professor de educação física? Profissional que tem muita importância nas escolas , assim como os demais professores em suas disciplinas , pois possibilita aos alunos descontração e a quebra da rotina da sala de aula. Os alunos do Projeto Minha Escola na TV que é uma iniciativa da TV Andradas , conversaram com os professores da Escola Daniel Ribeiro Moggi para falar dessa data tão importante.