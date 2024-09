ANTV realiza debate entre os candidatos a prefeito no dia 03/10

No dia 03 de outubro, a partir das 20h45, a ANTV recebe os candidatos à Prefeitura de Andradas para o debate. Quatro candidatos , Marcio Teodoro, Margot Pioli, Ricardo Felisberto dos Reis e Vinícius Teixeira receberam antecipadamente o convite para a participação no debate. Na quinta-feira (12/09) foi realizada a reunião com representantes das coligações para apresentação das regras do programa.

De acordo com o regulamento desenvolvido pela equipe de jornalismo os candidatos fazem perguntas entre si e tem a oportunidade de apresentar suas principais propostas. Todos devem se concentrar apenas em temas referentes a administração municipal. Não serão permitidas questões relacionadas a vida pessoal, ofensas e nem a apresentação de material gráfico.

“O debate representa a oportunidade para a população conhecer cada candidato e quais são suas intenções para o futuro de Andradas. Tem uma importância fundamental nesse período que antecede as eleições, cumpre o papel de mostrar a realidade e ajuda o eleitor a formar opinião, garantindo maior segurança no momento do voto. Este é o sétimo Debate entre candidatos a prefeito de Andradas desde quando a ANTV entrou no ar em 1.988”, afirma o diretor da ANTV, Luiz Barbon

O debate será ao vivo a partir das 21h e poderá ser acompanhado em TV aberta pelo canal 36.1, WebTv através do site tvandradas.com.br e Telemídia TV via cabo de fibra ótica.