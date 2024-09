Vendas de umidificadores e outros itens que ajudam no alívio do tempo seco disparam nas farmácias

A poluição do ar e o tempo seco têm feito com que as farmácias registrem um aumento considerável nas vendas de umidificadores e outros itens que ajudam no alívio dos sintomas indesejáveis que o clima proporciona . A dificuldade para respirar torna -se um problema até para quem não possui doenças respiratórias