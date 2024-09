A importância do trabalho das pessoas que prestam serviços à justiça eleitoral no dia da eleição

Para que a democracia seja exercida no dia 06 de outubro a justiça eleitoral vai contar com o trabalho dos presidentes de seções, mesários e auxiliares. Nossa equipe de reportagem conversou com o chefe do cartório eleitoral de Andradas, Vespaziano Vicentin Filho que realçou a importância da ajuda dessas pessoas.