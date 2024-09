Alunos da Apae participam de oficina de produção de brinquedos educativos com materiais recicláveis

Através da lei Paulo Gustavo, diversas iniciativas positivas estão sendo realizadas em Andradas. Além do apoio aos artistas locais, a população se beneficia com a diversidade e criatividade dos projetos. Uma das instituições contempladas no municípios foi a Apae, através da proposta de dois professores.