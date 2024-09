Pilotos destaques no Campeonato Pan-Americano de Parapente recebem premiação

Entre os dias 16 a 22 de setembro foi realizado no Pico do Gavião em Andradas o Campeonato Pan-Americano de Parapente 2024, o evento reuniu pilotos de 17 países, foram dias de muita emoção e adrenalina nas alturas, a premiação dos atletas destaques aconteceu na noite desse domingo no Pavilhão do Vinho.