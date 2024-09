Colégio Junqueira realizou mais uma edição do evento Portas abertas

Colégio Junqueira realizou mais uma edição do evento Portas abertas

Na manhã do último sábado o Colégio Junqueira realizou mais uma edição do evento Portas abertas, está foi a oportunidade do público conhecer a proposta da escola que é a pedagogia Waldorf. Na oportunidade aconteceu também a Mostra pedagógica que foi direcionada aos familiares dos alunos.