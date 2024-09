Lar da Criança Andradense vai realizar a venda do lanche trio bovino

Lar da Criança Andradense vai realizar a venda do lanche trio bovino

No próximo dia 11 de outubro o Lar da Criança Andradense vai realizar a venda do lanche trio bovino , aquele que foi vendido na Festa do Vinho. Os ingressos já estão disponíveis para a população .