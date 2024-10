Faltam poucos dias para as eleições municipais, você sabe utilizar corretamente a urna eletrônica ?

06 de outubro, data das eleições municipais está se aproximando, você sabe utilizar corretamente a urna eletrônica ? Para quem deve votar primeiro , vereador ou prefeito? Para esclarecer as dúvidas nossa equipe de reportagem conversou com o chefe do cartório eleitoral Vaspaziano Vicentin.