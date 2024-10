ANTV realiza debate entre os candidatos a Prefeito de Andradas

Na noite desta quinta-feira, dia 03 de outubro, a ANTV exibiu o debate entre os candidatos à Prefeitura de Andradas com mediação do jornalista João Rafael de Oliveira e supervisão do advogado André Pasquini. Os participantes Márcio Teodoro, Margot Pioli, Ricardo Felisberto e Vinícius Teixeira argumentaram suas propostas durante cerca de três horas.

O programa foi exibido ao vivo e pôde ser assistido pelo canal 36.1, WebTv no site www.tvandradas.com.br, Youtube e Facebook. “A Tv Andradas apresenta essa categoria de programa desde a sua fundação. Segue o regulamento definido pelo Departamento Jurídico e equipe de jornalismo, sendo detentora de todo o conteúdo e por isso, é exibido apenas ao vivo, sem posterior compartilhamento. As regras são apresentadas em reunião com clareza aos representantes de cada candidato com mais de vinte dias de antecedência. Mais uma vez todos aceitaram o nosso posicionamento. Ressalto sempre nosso foco no jornalismo íntegro, imparcial, sem privilégios, como sempre fizemos desde o início da nossa história em Andradas”, ressalta a jornalista responsável Kátia Barbon.

Os candidatos fizeram perguntas entre si com temas referentes a administração municipal. Não eram permitidas questões relacionadas a vida pessoal, ofensas e nem a apresentação de material gráfico. Entre os assuntos abordados podemos destacar saúde, obras principalmente a Rodovia do Contorno e zona rural, educação, cultura e meio ambiente.

O debate tem uma importância fundamental nesse período que antecede as eleições, cumpre o papel de mostrar a realidade e ajuda o eleitor a formar opinião, garantindo maior segurança no momento do voto. Agora a ANTV se prepara para a cobertura completa das eleições municipais. No dia 06 de outubro, as equipes estarão de plantão durante todo o dia para apresentar os principais momentos do pleito. A partir das 17 horas tem a apuração dos votos ao vivo. “Fique ligado em nossa programação. Nossa equipe está completa para apresentar a você os números da eleição e anunciar qual candidato tem a confiança do povo de Andradas”, finaliza Kátia.