Trabalho do Cartório Eleitoral de Andradas durante eleição

Trabalho do Cartório Eleitoral de Andradas durante eleição

Esse domingo, 06 de outubro foi de muito trabalho no Cartório Eleitoral de Andradas, durante todo o dia os servidores da justiça eleitoral prestaram assistência em todas as seções de votação nas 4 cidades que compõem a décima terceira zona eleitoral. Os esforços se intensificaram com a chegada das urnas eletrônicas para a contagem dos votos.