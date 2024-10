Membros do Projeto Reaviva da Igreja Pentecostal de Milagres realizam festa para as crianças

Os membros da Igreja Pentecostal de Milagres de Andradas desenvolvem um projeto bem interessante destinado as crianças. E o grupo foi presenteado com uma festa especial no salão de festas localizado no bairro Capão do Mel.