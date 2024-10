Santa Casa de Andradas apresenta case de sucesso em encontro regional

Representantes da Santa Casa de Andradas participaram no dia 09 de outubro do evento “Conexão Federassantas” para expor Cases de Sucesso, realizado no Hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. A diretora administrativa Pilar Staut expôs o projeto “Transformando sua estadia em uma experiência de cuidado e amor”, que contribui com a humanização e bem estar durante os atendimentos.

Segundo o Superintendente da Federassantas, Adelziso Vidal, a Conexão Federassantas da Regional Sudoeste contou com treze instituições e mais de 30 participantes e abordou assuntos estratégicos do setor. “Falamos muito sobre Contratualização, Custos, Política de Complementação do Estado, Valora Minas, e tenho certeza, que saímos daqui com alinhamentos extremamente importantes para que a gente possa desdobrar junto às nossas instituições, junto às contratualizações com os municípios e com o intuito de assistir a melhor forma possível a população usuária do SUS, garantindo também a sustentabilidade das nossas instituições”, destacou.