Autor de furto de televisão é preso pela PM

Após pesquisas, ficou constatado que a televisão pertencia a um comerciante vítima de furto na madrugada do dia 22 de outubro, que fez o reconhecimento do aparelho. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento ainda mostram que o autor estava hoje com o mesmo shorts do dia do furto. Foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.