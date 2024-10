Obras do muro no bairro Leandro Previato são concluídas

Os alunos da Escola Daniel Ribeiro Moggi do projeto “Minha Escola na Tv” desenvolveram uma pauta sobre a quadra do Bairro Leandro Previato. Na época pediam o conserto de um muro de arrimo do local que desabou em 29 de dezembro de 2022. Será que revolveu?