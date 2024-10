Moradores Jardim Muterle sofrem com água voltando pelo encanamento a vários anos no período de chuva

Quando chover forte os moradores do Jardim Muterle sempre ficam apreensivos. No final do ano passado nós mostramos aqui no Telejornal Integração água voltando pelo encanamento. Dez meses depois, será que resolveu?