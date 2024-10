Sexta edição do Concurso Municipal de café contou com palestras, expositores e música ao vivo.

Um evento direcionado ao homem do campo, foi realizado no dia 24 de outubro no Clube Geri da Icasa a sexta edição do Concurso Municipal do café , o evento contou com palestras, work shops , expositores e música ao vivo.