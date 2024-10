Câmara Municipal de Andradas realizou Etapa Municipal da Gincana do Saber

A Câmara Municipal de Andradas, por meio da Escola do Legislativo “Vereador Professor Paulo Afonso de Lima”, realizou na última quinta-feira (24) a Etapa Municipal da Gincana do Saber, no Plenário da Câmara.