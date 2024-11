Brasil celebrou mais uma edição do Dia Internacional da Animação

Brasil celebrou mais uma edição do Dia Internacional da Animação

Em 28 de outubro o Brasil celebrou mais uma edição do Dia Internacional da Animação, evento gratuito de alcance nacional, que em 2024 completou 21 anos de história. Desde sua primeira edição em 2004, em São Paulo cresceu significativamente, chegou a mais de 200 cidades em todas as regiões do país, oferecendo ao público uma Mostra de curtas-metragens de animação nacionais e internacionais.