Preparativos para o Enem em Andradas

Contagem regressiva para o primeiro dia do Enem ( Exame Nacional do Ensino médio ) que acontece no próximo domingo , dia 03 de novembro , os estudantes estão ansiosos para saber o tema da redação desse ano. A prova do

Enem acontece em Andradas nas seguintes escolas: Dr. Alcides Mosconi, Colégio Ultra e Coronel João Mosconi, de acordo com a coordenação do trabalho em Andradas, cerca de 1000 estudantes irão participar da avaliação , nesse número constam os alunos de Ibitiura de Minas e Santa Rita de Caldas