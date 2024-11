Final de semana marcado é pelo Exame Nacional do Ensino Médio

Esse domingo , 03 de novembro foi marcado em todo o Brasil pela realização do primeiro dia do ENEM , considerado como uma das principais portas de entrada dos alunos nas universidades. Em Andradas as provas aconteceram em 3 escolas.