Santa Casa realiza 1º Tarde do Boteco no Clube Geri da Icasa

Santa Casa realiza 1º Tarde do Boteco no Clube Geri da Icasa

A diversão está garantida no próximo sábado , dia 09 de novembro, os voluntários da Santa Casa de Andradas vão realizar no Clube Geri da Icasa a primeira tarde do Boteco, entre as atrações estão bingo, kimbol e apresentações de música ao vivo. Esta é uma ótima oportunidade para ajudar a entidade que tanto necessita de recursos.