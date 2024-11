Diácono Valter é ordenado presbítero em Tocos do Moji

O clero da Arquidiocese de Pouso Alegre (MG) ganhou mais um presbítero. O diácono Valter Virgínio Pereira foi ordenado padre pelo arcebispo metropolitano Dom José Luiz Majella Delgado, C.Ss.R. no dia 19 de outubro. A Celebração Eucarística foi realizada na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Distrito Fernandes, em Tocos do Moji (MG).

A cerimônia contou com a presença de 30 padres do clero arquidiocesano, dois diáconos, seminaristas do Seminário Arquidiocesano Nossa Senhora Auxiliadora, religiosas, familiares, amigos e fiéis de diversas paróquias por onde o neossacerdote já trabalhou.

O lema escolhido para a sua ordenação presbiteral foi extraído do Evangelho de São João: “Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi…” (Jo 15,16a).

Durante a homilia, Dom Majella falou sobre os momentos de alegrias e graças que a Igreja Particular de Pouso Alegre vive, citando a realização do primeiro sínodo arquidiocesano, que caminha para a sua conclusão, o jubileu dos 125 anos de criação da diocese e do Seminário Arquidiocesano, por onde o diácono passou.

“Tudo isso deve despertar em cada um de nós sentimentos de esperança e sentirmos chamados a colaborarmos na missão de sermos peregrinos da esperança”, disse o metropolita.

O arcebispo também destacou o lema escolhido para a ordenação, falou sobre a importância de o sacerdote estar no meio do povo, conhecendo e cuidando das feridas do povo, bem como dos desafios e das alegrias no exercício do ministério sacerdotal e, por fim, reforçou a importância da oração e do cuidado com a vida espiritual do sacerdote.

Ao final da Celebração a comunidade prestou suas homenagens ao neossacerdote que também proferiu suas primeiras palavras aos presentes manifestando sua alegria e gratidão.

A primeira Missa presidida pelo padre Valter aconteceu no dia 20 de outubro, na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, em Tocos do Moji.

Fotos : Pascom