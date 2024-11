Operação Safra Segura: Polícia Civil de Goiás desmantela associação criminosa especializada no roubo de defensivos agrícolas e prende suspeitos em SP e MG.

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais (DERCR), realizou a “Operação Safra Segura”, com o objetivo de desmantelar uma associação criminosa especializada no roubo de defensivos agrícolas, um crime que tem causado prejuízos significativos ao setor agropecuário.

A ação foi motivada por um assalto ocorrido em 31 de janeiro de 2023 em uma empresa localizada em Jataí-GO, ocasião em que criminosos armados mantiveram funcionários sob cárcere privado para roubar defensivos avaliados em mais de R$ 1,5 milhão.

Após meses de investigação minuciosa, a DERCR identificou a participação de sete suspeitos, residentes em São Paulo e Minas Gerais. Na última quarta-feira (6), com mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, a Polícia Civil de Goiás, em cooperação com as Polícias Civis de São Paulo e Minas Gerais, cumpriu cinco mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Mogi Guaçu-SP, Orlândia-SP, Andradas-MG e Jacutinga-MG.

O cumprimento das meninas judiciais na cidade de Mogi Guaçu-SP resultou na apreensão de uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, acompanhada de 100 munições do mesmo calibre, um colete balístico, placas veiculares, um rastreador veicular, dois notebooks, dois aparelhos celulares e outros itens de interesse para a investigação. Diante do flagrante, o investigado foi detido e recebeu voz de prisão por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

As investigações seguem em andamento para identificar e capturar outros possíveis integrantes do grupo criminoso.

Informações e Fotos : Polícia Civil de Goiás