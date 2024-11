Audiência Pública do Projeto Caldeira, da empresa Meteoric, aconteceu neste sábado, 09/11/2024, em Caldas.

A realização da Audiência é um ato do processo da licença ambiental para a produção mineral no município. Seu objetivo é esclarecer detalhes sobre o empreendimento e ouvir a comunidade.

Além de atender à exigência do processo, a audiência também foi solicitada por cinco entidades, associações e organizações sociais, que foram representadas e tiveram seu tempo de fala na abertura do evento, assim como os representantes do empreendimento e a empresa responsável pelos estudos ambientais do projeto.

De acordo com o regimento adotado, foram abertas inscrições para que participantes da comunidade pudessem se manifestar e serem respondidos em blocos, totalizando 36 participações.

Participaram moradores, produtores rurais, representantes do poder público municipal e estadual, funcionários da Meteoric, educadores, comerciantes, ambientalistas e membros da sociedade em geral.

O rito da Audiência foi cumprido e os participantes se mantiveram presentes e bastante ativos, expressando manifestações favoráveis, contrárias, questionamentos e respostas.

Os minerais a serem extraídos pela empresa australiana Meteoric, através do Projeto Caldeira, são utilizados na produção de ímãs de terras raras, que têm alta eficiência e elevado valor agregado. São minerais-base da renovação da matriz energética no mundo.

Alguns exemplos de equipamentos fabricados a partir dos minerais de terras raras são motores de carros elétricos e geradores de energia eólica, além de telas de celulares, entre muitos outros.

O Projeto Caldeira é 100% no município de Caldas, com área indireta em Andradas e Poços de Caldas.

Caldas deverá abrigar a base da extração mineral e do beneficiamento da argila para a separação dos minerais de Terras Raras.

A recomposição das áreas de exploração será de responsabilidade da Meteoric e consta no projeto, assim como a questão da contribuição social e de infraestrutura em relação ao município.

A perspectiva é que a implantação em Caldas tenha início em 2026.

Vislumbra-se ainda a possibilidade de avanço na cadeia produtiva no sentido de que, em um futuro próximo, haja investimentos para que os minerais de terras raras extraídos em Caldas possam servir à indústria nacional de tecnologia.

Mais de 300 pessoas compareceram à audiência pública pessoalmente. O rito foi transmitido ao vivo e segue disponível na íntegra no canal do YouTube da empresa Meteoric Brasil.

Informações e Fotos : Prefeitura de Caldas