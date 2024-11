Casa pega fogo em Poços de Caldas na madrugada desta segunda-feira

Por volta de 00:15, desta segunda-feira, 11 de novembro, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em uma residência no município de Poços de Caldas. Ao chegarem ao local, os militares se depararam com uma pequena casa de dois cômodos que estava incendiada.

A equipe de bombeiros trabalhou no processo de extinção do fogo. Durante o atendimento, foi identificado que uma edificação vizinha, utilizada para depósito de reciclagem, apresentava risco de propagação das chamas devido ao material inflamável armazenado no local.