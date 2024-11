Grupo para cirurgia bariátrica através do SUS é atendido na Policlínica Central de Andradas

A cirurgia bariátrica é um procedimento realizado para tratar a obesidade grave, com o objetivo de promover a perda de peso significativa e melhorar a saúde geral do paciente. No Brasil, o Sistema Único de Saúde oferece o procedimento para pessoas que atendem aos critérios médicos estabelecidos.